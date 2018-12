"Traté de armar distintos estilos de personaje, y éste me parecía que era un personaje simpático, muy puro, que no usa malas palabras, que tiene un humor sano, la música a la gente le gusta, y además que hago de todo, hago hombres, mujeres, todos los géneros, todos los cantantes, así que Albertito también me dio la posibilidad de cantar, y de imitar, y de jugar", agregó al respecto el humorista, quien reconoce que este año en el ciclo producido por Gustavo Sofovich lo terminó de consolidar ante el gran público.