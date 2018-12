En marzo, cuando la acusación de Calu Rivero contra Juan Darthés estaba en boca de todos, la actriz había hablado sobre las denuncias de acoso. "Lo viví. Dos o tres veces, mínimo", contó Bertuccelli. "Pero me defendí, no a través de los medios porque no es el ámbito en el que yo me siento más cómoda, y algunas veces me salió mejor que otras".