Sin embargo, y en medio de la tormenta, el trío se hizo un tiempo para grabar su versión de "Some day one day", la canción que Queen presentó en su disco Queen II, el 9 de abril de 1974. La letra en español, adaptada por Cerati, no es igual a la original. Es por eso que en los créditos figuran como compositores Brian May y el cantante argentino.