—Sí. Él fue muy claro: no quería velatorio porque no le gustaban el llanto ni las lágrimas de nadie. No era esa una situación compatible con su personalidad, entonces decidió que no quería eso. Prefería que lo recordaban con anécdotas divertidas. Yo recibí muchos mensajes de apoyo, y muy cariñosos hacia él, pero lamentablemente también tuve que decir eso: que no existía la posibilidad de despedirlo, solamente de recordarlo. También pidió la cremación. Te vuelvo a decir: estoy con la familia en este momento, y me pidieron que hable yo para que cuente la verdad, antes de que se digan otras cosas sin sentido. No es cierto que estaba deprimido, aunque tuviera motivos. Tampoco es verdad que estaba solo. Te quiero pedir que respeten su deseo: la imagen que él tanto cuidó. Porque Pier… Pier es mágico. Y así fueron los momentos que pasé con él: siempre mágicos. Por eso es tan difícil… Él es mi mejor amigo.