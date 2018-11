Majo Martino fue otra de las que disfrutó el show y dijo "A mi me encanta Maluma, me fascina". La periodista, además, contó una anécdota que compartió con el cantante: "Hace dos años estaba en Mar del Plata y estaba parando él en el mismo hotel. Yo estaba sentada en el sillón del hotel y él estaba sentado al lado mío y me invitó a su show. Yo en ese momento no sabía quien era, ¡hasta lo tuve que googlear! ¡Esa vez no fui al show pero hoy estoy acá!".