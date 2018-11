La serie de televisión basada en el comic Wonder Woman -creado por William Moulton Marston para la editorial DC Comics en medio de la Segunda Guerra Mundial-, contó con tres temporadas que se emitieron por las cadenas ABC y CBS entre los años 1975 y 1979. Por aquellos tiempos, no existía la tecnología actual que permite ver fotos, videos, y hasta imágenes en vivo de un lugar con solo hacer un click. Para conocer de los diferentes lugares había que ir personalmente o buscar en las enciclopedias. Algo que, según parece, no hicieron los productores de la serie.