Y Horacio lo sabía. Pero él ponía las manos en el fuego por su mujer. Por eso, se iba a dormir tranquilo sabiendo que María Martha compartía largas charlas con Sandro, de quien se había enamorado allá por los '70, pero con quién luego decidió mantener sólo una relación de amistad. "Yo tengo mis amigos, salgo, y a veces él se pone celoso y me pregunta: '¿Y ese quién es?'. Pero yo le digo que no pasa nada, que no se olvide que soy una señora", explicaba la cantante.