Voraz en sus fantasías. "Todos me gustaban. En lo posible, altos, fuertes, alegres, de cuarenta o cincuenta años. En eso, en mi fantasía, tuve… ¡ciento cuarenta mil novios!" Pero reales–reales, de carne, sangre y hueso, recordaba… ¡veintidós! Raro o no tanto: veintidós, pero ninguno llegó más allá del romance de beso robado o aceptado. Ninguno cruzó el límite. "Me casé virgen. Así eran las cosas en aquellos tiempos": mediados de los sesenta. Voraz por la comida: placer primero, drama después. "Llegué a pesar ciento sesenta kilos, récord. Y bajé sesenta y nueve, récord también".