Moria Casán sobre los hombres de su vida: "Hay un amor que no puedo contar, no por ocultar, sino por código"

Cuenta su relación con Carlos Sexton: "el que me hizo más feliz", Mario Castiglione: "el que más me dejó, nada menos que mi amada hija Sofía", Luis Vadalá y Xavier Ferrer Vázquez: "No me castigo por haber estado con ellos". Y agrega: "Hoy estoy sola, tengo poliamigos"