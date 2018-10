Hoy, radicado en México, dónde dirige al equipo Los Dorados de Sinaloa, Diego dijo que no quería fiesta ni regalos para su cumpleaños. Lo único que pidió fue ver a su nieto, Benjamín (9), hijo de Gianinna y el Kun Agüero, a quién vaya a saber por qué no visitó durante los 2 meses que pasó en la Argentina antes de instalarse en tierra azteca. No dijo nada de Dalma, quien le anunció su embarazo por mensaje pero a quién ni siquiera complació asistiendo a su casamiento con Andrés Caldarelli en marzo de este año. Ni tampoco de Dieguito Fernando, a quién no ve desde hace un año y medio, quizá, porque su madre cerró todas las puertas a una nueva reconciliación.