Hasta David Bowie quiso ayudarlo. Según cuenta Matt Pinfield (ex Vj de MTV y VH1) en su libro autobiográfico All These Things That I´ve Done: My Insane, Improbable Rock Life, el Duque Blanco le había comentado su preocupación por la salud de Scott Weiland. El párrafo textual dice: "La última vez que vi a David, al final de nuestra charla, me llevó aparte y me pidió: 'Sé que eres amigo de Scott Weiland. Por favor, déjale saber que estoy aquí para hablar si necesita a alguien'. Pienso que vio en Scott un alma gemela. No solo en lo musical (…) en términos de los demonios con los que estaba luchando. Así que tras bambalinas en uno de sus recitales en solitario le pasé esa oferta a Scott, y me dijo: 'Me encantaría conversar con él'. Ese fue mi encuentro final con Scott. A inicios de 2016, tanto él como Bowie se habían ido".