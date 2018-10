—Sí. Hay muchas personas que dicen: "No", mujeres sobre todo, porque los hombres, por suerte para ellos, no saben estar solos. Pero muchas mujeres dicen: "No, yo no quiero, quiero estar tranquila". No es mi caso: yo no quiero ninguna tranquilidad que tenga que ver con la soledad. A mí me encanta, incluso cuando las relaciones sean conflictivas. Por supuesto, no estoy hablando de relaciones que hagan daño ni mucho menos, hablo de los conflictos normales que puede tener una pareja, incluso de los celos como uno de los componentes, ¿por qué no? Nunca he sido más feliz que de a dos: mis momentos más felices siempre están enlazados a una pareja. La cotidianeidad de una pareja, el abrazo; ese abrazo a la noche yo no lo cambio por nada.