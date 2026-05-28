Alcalde de San Pablo Villa de Mitla pide licencia tras ataque armado contra maestros de la Sección 22 de la CNTE

El presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, pidió licencia indefinida tras ser señalado por la Sección 22 de la CNTE como responsable del ataque armado contra maestros en bloqueo carretero. (CUARTOSCURO/Facebook)

El presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, solicitó licencia indefinida a su cargo este 27 de mayo tras ser señalado por el sindicato magisterial disidente Sección 22 de la CNTE como el responsable de haber enviado un grupo armado contra los maestros que bloqueaban la carretera federal 190 en esa demarcación de los Valles Centrales de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron en el tercer día de un paro indefinido de la Sección 22, el sindicato magisterial más poderoso de Oaxaca, afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros exigen respuestas a sus demandas laborales y en defensa de la educación pública ante los gobiernos federal y estatal.

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Ese día, desde las 9:00 horas, bloqueaban cinco puntos del estado: la salida al Istmo de Tehuantepec, la salida a la Costa en dirección a Zimatlán, Miahuatlán y Ocotlán, la salida hacia la Ciudad de México, la salida a Tuxtepec y la salida a Zaachila.

Las imágenes muestran a personas caminando por un camino de tierra junto a una carretera. Una mujer, con gorra, graba la escena mientras avanza con otros individuos. El contexto indica que esto ocurrió durante cierres viales realizados por la CNTE en Oaxaca, donde se registraron incidentes con disparos. Vehículos y postes de electricidad son visibles en el entorno semi-rural.

Un intento de diálogo que terminó en disparos

Uno de esos bloqueos se instaló en el crucero de Villa de Mitla, municipio ubicado a unos 46 kilómetros al oriente de la ciudad de Oaxaca, sobre la carretera federal 190.

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Según la secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, López Quero se presentó en el punto del bloqueo desde temprano y amenazó a los docentes para que levantaran el cierre.

Fue entonces cuando llegó el grupo armado. Alrededor de las 12:30 horas, hombres vestidos de civil con fusiles R15 y armas de uso exclusivo del Ejército comenzaron a disparar al aire en el punto del bloqueo, junto a individuos con uniformes policiales.

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Los videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que decenas de personas corrieron para ponerse a salvo.

El alcalde ofreció una versión distinta a la de Pérez Martínez: declaró ante medios que instaló una mesa de diálogo con los maestros y que fueron ellos quienes agredieron primero, aunque no explicó la presencia de los hombres armados en el lugar.

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Una multitud de personas camina y corre a lo largo de una carretera en una zona con vegetación. Se observan varios vehículos, incluyendo un camión rojo de Coca-Cola, bajo un cielo con nubes. La escena corresponde a un cierre vial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, un evento durante el cual se registraron disparos.

18 maestros retenidos, un tráiler quemado y el bloqueo de vuelta

Tras los disparos, los maestros se reorganizaron y los enfrentamientos con un sector de la población continuaron. Al menos 18 docentes fueron retenidos por pobladores de Villa de Mitla: tres fueron liberados en la zona del enfrentamiento y 15 en la comunidad de Unión Zapata, donde permanecieron en el interior de una vivienda. Dos integrantes de la estructura sindical quedaron detenidos. Varios vehículos de los maestros sufrieron daños.

Uno de los docentes que vivió el enfrentamiento denunció: “Tenemos muchos compañeros que están lastimados y muchos de sus carros afectados; sus vehículos los lastimaron. Venimos de manera pacífica como maestros”.

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Tras la liberación de sus compañeros en Unión Zapata, un grupo de profesores prendió fuego a un tráiler y quemó llantas en esa misma comunidad.

Las detonaciones ocurrieron este 27 de mayo tras los bloqueos y manifestaciones organizados por la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Crédito: Facebook - Cencos Sección Veintidós

El intento de desalojo fracasó. La Sección 22 reagrupó sus fuerzas y trasladó el bloqueo kilómetros atrás, a las inmediaciones del penal de Tanivet, en el municipio de Tlacolula.

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Al cierre del día, el sindicato contabilizó ocho maestros lesionados, todos atendidos en un hospital público de la ciudad de Oaxaca. A la mayoría les solicitaron placas de rayos X. La coordinadora adelantó que interpondrá los recursos necesarios para que sean reparados todos los daños.

Alcalde pide licencia y Morena exige su revocación

Horas después, López Quero emitió un pronunciamiento. “En cumplimiento de mis valores y principios, he tomado la decisión de pedir licencia de manera indefinida al cargo público de presidente municipal constitucional del municipio de San Pablo Villa de Mitla con el objetivo de que las autoridades competentes realicen el esclarecimiento de los hechos”, señaló en un breve comunicado.

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(Facebook: Gobierno Municipal San Pablo Villa de Mitla 2025-2027)

Argumentó que tomó la decisión “desde la convicción de que ningún puesto vale más que la verdad y de que ninguna autoridad debe convertirse en obstáculo para que la justicia cumpla su función”.

El diputado de Morena y exlíder de la Jucopo del Congreso de Oaxaca, Benjamín Viveros Montalvo, exigió la revocación de mandato del alcalde. “Los lamentables hechos ocurridos en Rancho Zapata, donde se utilizó la violencia y las armas contra el magisterio oaxaqueño, representan un retroceso inaceptable para la paz comunitaria”, publicó en sus redes sociales. Viveros Montalvo afirmó que el actuar de López Quero “va en contra de todo principio de la transformación”.

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La Fiscalía de Oaxaca abre investigación

Este miércoles se registraron disparos en un bloqueo carretero de la CNTE en Oaxaca Foto: Facebook Deny Flores

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación luego de detectar los videos en redes sociales. El titular de la institución, Bernardo Rodríguez, indicó que peritos y una unidad especial revisan las grabaciones para identificar a probables responsables.

La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales desplegó elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, agentes del Ministerio Público y especialistas para recabar indicios balísticos en el lugar de los hechos.

La Sección 22 responsabilizó de los hechos a los tres niveles de gobierno encabezados por Morena: al gobierno federal, al gobernador Salomón Jara Cruz y al propio López Quero.

Acusó al gobernador de recurrir a “grupos de choque, grupos paramilitares, la criminalización de la protesta social y la represión encubierta”.