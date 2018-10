—Bastante cargada la pregunta (risas). Nací en Lanús Este, Monte Chingolo. Después de ahí nos fuimos a la Ciudad de México; estuvimos siete años y medio. Luego nos mudamos a Nueva York. Ahí tuve que decidir qué iba a estudiar y me incliné hacia el teatro. De chico miraba series como El Zorro y decía: "Quiero estar ahí adentro". No entendía lo que era actuar, no entendía lo que estaba pasando adentro de la tele, pero sabía que quería estar ahí adentro. Con el tiempo me fui educando más acerca de que se trataba de una carrera, y gracias al apoyo de mis padres me puse a estudiar, y me enamoré mucho más de ella (de la profesión).