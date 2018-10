Buenos Aires es una ciudad muy querida por él, que fue crucial en su vida: "Los rincones de esta ciudad que más me dieron vida eran pequeños, tan pequeños que muchas veces solo cabíamos dos. Argentina había ocasionado un cambio en mí. Te estoy hablando del '89, el '90, una noche duraba tres días. Era algo a lo que no estaba acostumbrado, me rompió la cabeza".