"Me llama la atención que sos (a Dady) el único que se está embarrando y hay gente que salió de los laterales, gente que ha vivido de la política y está oculta. ¿Por qué vos con una historia que no tiene que ver con lo tuyo? ¿Con qué sentido? Y lo digo para Miguel también y otra gente que no tiene que ver con el ambiente político", agregó.