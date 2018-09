"Satanás no me dio el talento. Dios me dio el talento, y yo siempre le digo eso a la gente", suele cerrar Jerry Lee Lewis. Vive poniendo a prueba su cristianismo, pero los años lo han amansado al punto de confiar en que hay un Cielo para él. La película Great Balls of Fire (con Dennis Quaid en la piel de Jerry y Winona Ryder como Myra Gale) muestra un período complicado en su vida, pero también el más vulnerable. En el libro Estar en banda, el psicólogo Fabio Lacolla habla de los rockeros que fracasan antes de triunfar, y explica: "Vivir el éxito como un fracaso es ahogarse en la propia saliva. Si la música te eligió, tratala bien: suele ser muy vengativa". La venganza del rock and roll llevó años, pero Jerry Lee fue perseverante. Aunque en el camino se distrajo haciendo de las suyas.