"Yo no quería que esto trascendiera porque todavía estoy tramitando el divorcio con mi ex mujer —confesó Fernando, en diálogo con Teleshow—. Por eso, al principio se lo habíamos contado solo a la familia y a la gente más cercana. Pero cuando Moria hizo explotar la bomba en televisión, no me quedó más remedio que salir a anunciarlo".