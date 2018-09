El video del exabrupto de la ex conductora de Pampita Online (por ese programa llegó la nominación) fue compartido por la periodista en las redes sociales: "Siempre con respeto me acerqué a preguntarle sobre el vestido, Ángel de Brito y Polito Pieres. Me contestó gritando y me agarró la mano para bajarme el celular. Muy agresiva, maleducada", escribió.