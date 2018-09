"Cuando era adolescente me juntaba con amigos y amigas para ir por los bosques de Palermo. Llevábamos cosas ricas y pasábamos un momento muy sano. Yo era joven, lindo y musculoso, porque iba al gimnasio y tenía buen cuerpo. Y para un 21 de septiembre me había puesto una remera ajustada y las chicas querían sacarme fotos. Entonces les dije que, por ser el Día de la Primavera, me la sacaran tirado en la hierba. Y me acosté en el pasto, haciendo poses de sex symbol. La cuestión es que, después de eso, nos fuimos a comer los sanguchitos y todos sentíamos un olor feo. Era olor a caca, pero no veíamos de dónde venía. Hasta que nos dimos cuenta de que, cuando me tiré al piso a hacerme el gato, se me había incrustado un sorete de perro en la espalda. ¡Tenía toda la remera cagada! Pero me la saqué y seguí el picnic en cuero, como si nada hubiera pasado…".