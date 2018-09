"Fue un momento dificilísimo, del cual pensé que en mi vida iba a salir, que se me arruinaba la vida. La sensación fue 'ya está, flaca, andá matate, tirate por la ventana, hacé lo que quieras'…Pensé ¿para qué lo dejé? Aparte Agustín me lo dijo y eso me mató. Tenía 9 años y me dijo '¿para qué lo dejaste?'. Yo le dije que nunca me imaginé que iba a pasar eso. Esas cosas de la vida que dije 'mejor que no tome frío, lo dejo con mamá y nos vamos todos nosotros'…", había dicho Maru hace cuatro años.