"Cada vez más hij@s de la re mil mierda cruzando semáforos en rojo. ¿Tendrían que perder un ser querido para entender que no se trata de cumplir una ley sino de no cargarse en la vida del otro? La educación sale del respeto por el prójimo y no del Ministerio o de una puta Secretaría", cuestionó el actor de 100 días para enamorarse en la red social en la que tiene casi 40 mil seguidores.