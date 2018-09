Cabe decir que, para evitar que el escándalo se siguiera potenciando, Laurita salió a decir que no se había tratado más que de un mal entendido, ya que ella no sabía para qué se iban a utilizar puntualmente esas fotos. "Pido disculpas si ofendí con lo que dije. Sé reconocer si algo se malinterpreta. Para mí no pasa por si son perchas o un Rolex, pasa porque se usaron fotos mías para algo que nunca supe, por eso mi gran sorpresa. Ya me lo aclararon y está todo bien", publicó en Twitter.