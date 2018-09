—Claramente no lo entiendo. También, qué sé yo, lo escuchan a Duhalde y lo celebran. El otro día alguien hablaba en la tele del Presidente de la Nación y de Marcos Peña y decían Tom y Jerry. Qué sé yo… También escuché cómo hablaban de que ahora van a empezar a aparecer muertos a fin de año, y que van a poner muertos y gente muerta, y que sino uno termina muerto en la Casa Rosada, y que venga D'Elía… Encima, si el mercado nos está mirando. Un país donde te cuentan cómo se va a matar gente en diciembre… ¿De qué estamos hablando? Hay una irresponsabilidad para hablar de estas cosas. Y estamos todos nosotros, 40 y pico millones de argentinos, viendo cómo nos siguen tomando el pelo los políticos, los periodistas. Estamos como en tierra de nadie. La mala praxis del periodismo político me da entre vergüenza ajena y mucha tristeza, tipos que apoyaban a un gobierno y se dieron vuelta así, como un panqueque, pero sin transición. Decir: "Bueno, me desencanté, me pasó esto y ahora me pasa esto". No, no, de la noche a la mañana. Creo que es un buen momento para hacer un buen programa de las crisis y de las cosas que no te gustan. Podés pensar alguna que esté buena, pero la verdad que me preocupa todo: la situación del país, la angustia de la gente, me preocupa que haya tantos arrepentidos, que la ex presidenta vaya a Comodoro Py, que vaya presa, no saber qué va a pasar con este Gobierno y con la economía de este país. Porque hablamos de la corrupción y la economía pero seguimos discutiendo siempre lo mismo, nunca se va al fondo y nunca podemos levantar cabeza. Es como muy depre. Siento como si nada fuera tomado en serio, y así vamos, de crisis en crisis. Todos los días levantarte y ver qué pasa con el dólar. Todos saben y todos hablan como los que no saben, que también hablan. Está lleno de gente que no sabe y habla y vos decís: "¿Quién es este tipo para hablar y para llenar de miedo a la gente?". Porque el tipo que le dice hdp al Presidente te genera una angustia… Y del otro lado, al revés también: los que dicen que Macri es maravilloso. Los fanatismos no van más. A veces parecemos poco civilizados. Estoy un poco triste por todo lo que veo. Es la primera vez que me pasa, muchas veces me iba mal económica o profesionalmente, o muy bien, pero veía que todo alrededor era más equilibrado. Ahora siento que todos tenemos una angustia generalizada, no podés proyectar lo que vas a hacer el año que viene.