—Es muy fuerte. Me acuerdo que una vez venía con Mateo, que tenía 4 años en ese momento, y paramos en un semáforo. Había un chico pidiendo monedas, entonces me dice: "¿Qué hace ese nene?". "Está pidiendo plata". Y me dice: "¿Pero no tendría que estar en el colegio, en el jardín?". "Bueno, sí, pero le toca…". Y me dice: "¿Pero por qué? Mamá, es muy injusto". Entonces yo le digo: "Y sí, la verdad que sí". Y me hizo una pregunta que me dejó helada: "¿Y quién elige quién tiene y quién no?". No tengo un pensamiento religioso en ese sentido y le digo: "Mate, la verdad no sé…". Por eso uno tiene que ser un agradecido de la vida que le tocó, entender cómo puede ayudar desde el lugar donde está. Siempre intenté fomentar desde ese lugar. Trabajo muchísimo para la Fundación Sí, soy referente de una zona de un proyecto de acompañamiento de gente en situación de calle. Es ese granito de arena lo que uno puede hacer y fomentar en tu hijo para que haga con la esperanza de que pueda haber un mundo más lindo.