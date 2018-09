Pero Romina no era sólo lo que se veía en la televisión. No son pocos los que destacan su compañerismo y compromiso con los demás. Su imborrable sonrisa, casi una marca registrada. No en vano sus padres la llaman "ser de luz". Y escribo en presente porque, más allá de su desaparición física, Romina siempre, de alguna manera, va a estar viva en todos los que tuvimos la suerte de disfrutar su paso por esta vida terrenal.