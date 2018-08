Ana Rosenfeld es la referente femenina del rubro y tal como ella se define "El terror de los maridos". Sin embargo en los últimos días estuvo involucrada en un fuerte ida y vuelta con dos de sus colegas, que además son pareja. Es que Mauricio D'Alessandro la acusó de "censurar" a su mujer, Mariana Gallego, cuando subió una nota en la que aparecían los tres en la Revista Noticias pero sin la imagen de Gallego. "Me mandaron la foto y tal cual me la mandaron la subí. Acá no es nada personal con nadie, simplemente recibí la foto y así como me la mandaron puse lo que puse. No tengo ninguna intención de polemizar acerca de esta tontería, me parece un absurdo", dijo Rosenfeld. Por su parte la doctora Gallego no se quedó atrás y respondió: "Es bastante normal, Ana (Rosenfeld) suele enojarse cuando pasan estas cosas, que no es la única que habla o da una nota, sino pregúntenle al pobre Fernando Burlando cuando le bajó a Vicky Xipolitakis de una charla", dijo. Ambas son dos mujeres potentes y que sin dudas en Tribunales dejan su huella. D'Alessandro y Gallego son marido y mujer y además del amor comparten la pasión por la profesión.