En entrevista con el ciclo Confrontados, el ex cocinero y participante del Gran Hermano Famosos, se sinceró y aseguró que no le gustaron sus últimas apariciones mediáticas. "Capaz estuve en el momento equivocado en el lugar justo y quedé marcado con una imagen que no era la que yo hubiese querido", analizó quien llevaba una estrella de David en su cuello.