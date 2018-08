Siete meses después, el 20 de marzo de 1991, su hijo Connor (de cuatro años) murió al caer desde un piso 53 en un edificio de Manhattan, en Nueva York. "Estaba enamorado de él, aún no acepto que no vaya a verlo más", dijo Clapton, y luego compuso "Tears in Heaven" junto con Will Jennings, canción que formó parte de Unplugged (1992) con el que ganó seis premios Grammy.