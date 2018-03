Johnny era un campesino que no sabía leer bien ni escribir, pero sí sabía una sola cosa: quería tocar la guitarra todo el día. Y que la gente se enamore de su voz, claro. Una historia sencilla cantada desde lo más profundo de las entrañas y con un ritmo arrollador llegaba para quedarse en 1958. ¿El padre de la criatura? Chuck Berry, un semidios negro y mal llevado que fue inspiración de The Beatles y The Rolling Stones, pasando por Judas Priest y Green Day, entre tantos otros músicos del planeta Tierra.