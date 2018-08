Con respecto a su situación sentimental, Malaspina dijo: "Estoy con Daniel Pacheco Bautista (actor colombiano) hace un año y un mes, pero me costó mucho esta relación. Es muy difícil estar en pareja con estos viajes de trabajo, que me obligan a estar afuera durante varios meses. De hecho, nosotros tuvimos un impasse por ese motivo. Pero, por suerte, ahora está todo súper bien entre nosotros". ¿Se ve casándose y teniendo hijos? "La verdad es que yo no tenía planes de formar una familia. Me veía muy lejana a todo eso….Pero la persona con la que estoy ahora sí me inspira a desear ese tipo de cosas. Así que, quizá, en un futuro no muy cercano pueda llegar a planearlo".