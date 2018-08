"La idea es hacer un poco de humor de la actualidad, no solamente de la política, sino también del deporte y de la vida de cada uno de los argentinos. Queremos hacer algo con mucho ritmo, es un desafío muy grande. Hoy por hoy no alcanzás a hacer un desenlace que ya hay que rematar, es todo muy corto. Se tiene que subtitular, algunos no escuchan (en los celulares), estamos en un grave problema, pero no van a poder conmigo", explicó, metido de lleno en lo que se viene.