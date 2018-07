El video empieza con el humorista respondiendo una consulta de "José de Villa Tesei": '¿Cuándo llega la lluvia de inversiones?'. Bueno, lluvias, lluvias tenemos todas las semanas, pero la verdad es que es un problema del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros no tenemos nada que ver José con las lluvias, no nos tenemos que echar las culpas a los argentinos, ni poner palos en la rueda. Si tenés un palo, metételo en un plazo fijo mi viejo, así que no culpes a la lluvia, no culpes a la playa, ¿será que no me amas?".