—Sí, solté mandatos y encontré los propios. La propia historia te va pidiendo algunos compromisos, la época en la que vivís. Siempre va a haber una parte mía que además de ocuparme de mí y de mi vida familiar y de mi universo íntimo, va va a estar conectada con lo social, porque he sido criada así, porque me parece bien ser sensible a eso. Cuando yo era una adolescente de 17, 18 años, estábamos en plena Dictadura y obviamente que fui sensible a eso. Ahí empecé a participar políticamente de la realidad así como ahora me siento bastante defraudada de todo lo que es política, gestión política, de todos, muy decepcionada. Y viendo que el tema, algo que siempre dije, a veces sonaba que defendía a unos, ahora puede sonar que ataco a otros, no fue mi intención nunca esa, pero siempre pensé que la corrupción no tenía ideología, que era hija del acumulamiento de poder. Eso sucede siempre, y no hay diferencia entre un guante blanco y un guante negro. Este movimiento que por ahora es horizontal, que por ahora no es jerárquico, que es el feminismo, digo yo qué suerte que apareció algo en lo que yo pueda volver a creer, volver a comprometerme, volver a sentirme interpretada. Porque hay una parte mía que necesita expresarse de ese modo. Se ve que como actriz no me alcanza, ni con todas las vidas que tengo.