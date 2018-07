Al finalizar el ciclo, según el relato de Lino Paladea, varios productores le pidieron que les mostrara el teléfono para corroborar que no hubiera grabado imágenes del detrás de cámara. "Me metieron en una oficina y me tuvieron una hora sin devolvérmelo. Les dije que no tenía nada grabado, lo desbloquée para que lo vieran, se quedaron bien calladitos y me fui", explicó.