"Leí esa nota (en la que Echarri decía que no trabajaría con ella) y me sorprendió su respuesta. Yo lo quiero mucho a Pablo", dijo recientemente a la revista Para Tí. E indicó: "En mi caso, si me llegara un proyecto interesante y la idea fuera que lo protagonizara con él, no tendría ningún problema, porque insisto, lo quiero mucho a él y también a su familia".