"No puedo entender cómo, por unas fotos robadas al natural, tenemos a casi todo un país hablando de cómo se ve o no la estética de una mujer. Queremos ser dueñas de nuestro cuerpo, de cómo elegimos cuidarlo. Pero a la primera de cambio ven algo de nosotras que 'no va' con los estándares sociales de la belleza, nos señalan y nos apuntan con el dedo", comenzó la morocha.