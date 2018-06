"Yo cuando mi prima me llama y me dice prima, tenés que ir a verla, me dice no sabés, es igual, tiene todas las características. Bueno, coordinamos un día y fuimos a verla. Yo no fui como que la conocía de la calle, pregunté por Onorina Castro y me dijeron por qué la querés ver, y le dije, porque a mí me parecía que era mi tía", afirmó Flavia.