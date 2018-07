"Me pasó el domingo a las siete de la tarde en la panadería, en Luis María Campos y Virrey Loreto y bueno, como soy medio loca puse el cuerpo y enfrenté al ladrón. En realidad, me puse a hablarle, él decía que me iba a disparar, que me corriera, que me iba a pegar un tiro", arrancó en diálogo con Teleshow.