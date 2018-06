Y en la conclusión de su relato, Guillermo no puede evitar las lágrimas. Sus palabras se entrecortan. "Algún día se terminará el recorrido que estoy haciendo en esta vida, y me llevo ese abrazo porque me faltaba, era algo que me faltaba… ¿Cómo sigue esto? Veremos cómo sigue… Pero lo importante es haberle podido dar ese abrazo que yo tanto necesitaba…".