Me duele demasiado amigo !! Tengo el corazón partido .. amigo compañero , el que me hacía reír todas las noches en el programa, voy a extrañar tanto nuestras charlas .. dolor inmenso .. x siempre en mi ❤️ #juanqui ❤️ Q.E.P.D

