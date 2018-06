En un programa de El Musical de tus Sueños en 2009, Alfano habló sobre este romance en presencia de Matías Alé (que ya no era su pareja). Tiempo después, Beatriz Olave, madre de Rodrigo, dijo: "Todo lo que se diga de él me cae bien porque tuvo muy poco tiempo para vivir la vida. Rodrigo nunca me habló de ella, habrá sido un romance pasajero… ¡Igual me hubiera gustado de nuera!"