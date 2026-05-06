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El azúcar tiene hasta 400 nombres diferentes y probablemente consumas muchos de ellos a diario

Es importantes saber identificarlos para evitar enfermedades como la diabetes

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Hay 400 nombres diferentes
Azúcar. (Freepik)

El azúcar es un hidrato de carbono que está presente en cientos de productos naturales, como pueden ser las frutas, la leche o algunas verduras. Sin embargo, también se encuentra de forma añadida en una gran cantidad de alimentos procesados, donde su consumo suele ser mucho más elevado de lo recomendado.

No obstante, hay veces que, aunque aparecen en el etiquetado, no siempre somos capaces de detectarlo. Esto se debe a que muchos de ellos reciben un nombre diferente, dado que no son exactamente azúcar, pero están repletos de esta sustancia, como es el caso del almíbar o el caramelo.

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Esto ocurre, en gran medida, por una cuestión de formulación y de marketing. Muchos fabricantes utilizan distintos tipos de azúcares que, aunque cumplen una función similar, se presentan bajo denominaciones diferentes en el etiquetado.

De esta forma, el azúcar no siempre aparece con ese nombre concreto, sino con términos más técnicos o menos reconocibles para el consumidor medio. Esto puede dificultar su identificación y dar la sensación de que el producto contiene menos cantidad y, por ende, es más saludable.

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Además, en algunos casos se emplean nombres que resultan más atractivos o que pueden percibirse como más saludables, lo que contribuye a generar cierta confusión. Todo ello hace que, sin darnos cuenta, estemos consumiendo más azúcares añadidos de los que pensamos en nuestro día a día.

Algunos de los tipos más reconocibles, según explica la web Aditivos Alimentarios, son: la glucosa, la fructosa o la sacarosa, que suelen aparecer con frecuencia en el etiquetado. Sin embargo, existen muchas otras denominaciones menos evidentes, como el jarabe de glucosa, el sirope de maíz, la dextrosa, la maltosa o el concentrado de zumo de frutas.

A esto se suman otros ingredientes que, aunque no siempre se identifican de forma directa como azúcar, también lo contienen en cantidades significativas, como la miel, la melaza o el néctar de agave. El problema es que, al aparecer bajo nombres distintos, pueden pasar desapercibidos y dificultar una lectura clara de la composición del producto.

Descubre en este pegadizo video musical cómo el limón, más allá de su jugo, puede ser tu gran aliado. Aprende sobre su fibra soluble y su capacidad para regular la glucosa en sangre, avalado por estudios europeos.

Por qué conviene limitar el consumo de azúcar

El consumo elevado de azúcar puede tener un impacto directo en el organismo, especialmente cuando se mantiene de forma habitual. Uno de los principales problemas es que provoca picos rápidos de glucosa en sangre, seguidos de caídas bruscas que generan sensación de cansancio y aumentan la necesidad de seguir comiendo.

A largo plazo, este patrón puede favorecer el aumento de peso, ya que el exceso de energía que no se utiliza se almacena en forma de grasa. Además, su ingesta continuada está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2.

También afecta a la salud dental, contribuyendo a la aparición de caries, y puede influir en procesos inflamatorios del organismo. A esto se suma que muchos productos ricos en azúcares añadidos suelen tener un bajo valor nutricional, desplazando alimentos más completos dentro de la dieta. Por todo ello, los especialistas insisten en la importancia de reducir su presencia en la alimentación diaria y priorizar opciones más naturales y equilibradas.

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