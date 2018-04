Las acusaciones de infidelidad fueron mutuas. "Ella me pescó en una…", confesó Nacho tiempo después, y explicó: "Un día me di cuenta de que (con ella) no era feliz". "Yo soy demasiado buena y me callo", retrucó Nicole. Sin embargo, ninguno aclaró adónde fue a parar -luego de la división de bienes- aquella manta que los había protegido del sol, pero no de las miradas indiscretas.