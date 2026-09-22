Estos son los mejores memes que dejó el día de las flores amarillas en México

Este día el humor también se hizo presente. (Redes sociales)

Guardar

En México, la entrega de flores amarillas el 21 de septiembre se popularizó en plataformas digitales, aunque el inicio de la primavera en el hemisferio norte ocurre alrededor del 21 de marzo. La elección de esa fecha responde a la expansión de la tradición y no al calendario estacional mexicano.

El gesto nació en países del hemisferio sur, donde septiembre marca el renacimiento de la naturaleza y el inicio de un nuevo ciclo. Por esa asociación, los ramos amarillos se convirtieron en un detalle para celebrar la temporada.

PUBLICIDAD

La tendencia tomó fuerza a partir de Floricienta, la novela argentina cuya canción “Flores amarillas” vinculó ese obsequio con el amor. En redes sociales, quienes reciben estos ramos suelen compartir la referencia a que él llegaría “con sus flores amarillas”, acompañada de una dedicatoria especial.

Con el tiempo, la costumbre dejó de limitarse a los lugares donde la primavera comienza en septiembre y llegó a México por su popularidad en plataformas digitales.

Y aunque si duda las redes sociales se llenaron de videos de mujeres felices recibiendo su hermosos ramo de flores amarillas, este día internet también se lleno de memes de las personas a las que les tocó ser solo espectadores.

PUBLICIDAD

El humor no se hizo esperar para quienes este día no recibieron sus flores amarillas y es por eso que aquí te dejamos una recopilación de los mejores memes que circulan en la red.

(Imagen Ilustrativa: Infobae México)

Los mejores memes de quienes no recibieron flores amarillas

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)