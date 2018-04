Acto seguido, Neumann apuntó directamente a la conductora de Pampita Online por la entrevista que este martes le hicieron a Viciconte. Y que provocó su furia. En el descargo Nicole evitó nombrar a Pampita, pero ni falta que hizo… "Se hace la señora, la moralista, y estamos hablando de una persona que para empezar, no sé si ella se olvida, quedó embarazada de un hombre estando casada con otro. No solo infidelidad: 'No nos cuidamos, hacemos todo pésimo'".