—No sé, pero sí me parece que hay que tener cierta responsabilidad como comunicador. No se puede hablar de todo. Nadie está esperando la opinión de uno; yo no creo que mi opinión sea esperada por audiencia o por oyentes, por quien sea. No creo ser tan importante para que mi opinión tenga tanto peso sobre cualquier tema. Y hay una cosa que es importante, yo no sé sobre todos los temas, puedo tener una opinión pero no tengo una opinión para la televisión. Una cosa es la opinión para mis amigos, para mi familia, para mí círculo íntimo, pero opinar en la televisión… Ahora todas las opiniones son replicadas, hay que ser muy cuidadoso. A mí me gusta cuando opino de ciertas cosas, sobre todo televisivamente: me gusta saber, me gusta leer, me gusta escuchar sobre todo. En este caso, como no reúno las herramientas considerables para emitir una opinión trato de no hacerlo, decir "No sé tanto del tema como para opinar".