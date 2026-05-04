Gobierno Petro presentó documento que muestra cuáles son los nuevos derechos que tienen los trabajadores gracias a la Reforma Laboral

La Reforma Laboral mejoró el salario de millones de trabajadores formales en Colombia - crédito John Vizcaino/Reuters

Con el lanzamiento de la cartilla pedagógica “Tu trabajo, tus derechos: ABC de la Reforma Laboral”, el Gobierno de Gustavo Petro busca que la Reforma Laboral de 2025, que devolvió varios derechos a los empleados formales del país, llegue a millones de trabajadores y así reducir brechas de información laboral.

La cartilla “ABC de la Reforma Laboral” es un material educativo que traduce la Ley 2466 de 2025 en un lenguaje accesible. Su propósito es que más de 26 millones de trabajadores colombianos —formales, informales, cuidadores, jóvenes y otros grupos— reciban una explicación clara sobre sus nuevos derechos y obligaciones tras la entrada en vigor de la reforma. La iniciativa surge teniendo en cuenta que muchos colombianos laboran sin pleno conocimiento de la ley o en la informalidad. La meta es proveer información clave para que cada trabajador comprenda y ejerza sus derechos laborales, favoreciendo la defensa y el reclamo efectivo de garantías en el entorno laboral.

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“Hoy damos un paso decisivo para que la reforma laboral deje de ser un texto y se convierta en una herramienta real de transformación en la vida de millones de colombianos”, dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, durante la presentación de la iniciativa en Dosquebradas, Risaralda.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo (izq.), aseguró que con el ABC de la Reformal Laboral los trabajadores tendrán claridad sobre sus derechos - crédito Ministerio del Trabajo

Avances clave de la Reforma Laboral de 2025

Como se recordará, la Reforma Laboral de 2025, vigente luego de la sanción presidencial de la Ley 2466 de 2025, introduce transformaciones que impactan la rutina y la estabilidad de millones de personas. Entre sus principales novedades se encuentra:

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Reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales.

Reconocimiento de licencias remuneradas para situaciones personales y familiares.

Nuevas garantías contra el acoso, la violencia y la discriminación en los lugares de trabajo.

“Con el ‘ABC de la Reforma Laboral’ estamos llevando los derechos directamente a la gente, para que cada trabajador y trabajadora conozca qué le corresponde, cómo exigirlo y pierda el miedo a ejercerlo”, recalcó el ministro Sanguino.

La reforma también amplía su alcance a quienes trabajan en plataformas digitales, con nuevos mecanismos de protección e inclusión. Además, se fortalece la estabilidad en el empleo y se reconoce a poblaciones históricamente excluidas dentro del marco legal.

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“Esta es una apuesta por la dignidad, por cerrar brechas históricas y por garantizar que el trabajo en Colombia sea sinónimo de derechos, estabilidad y bienestar”, puntualizó el funcionario sobre el espíritu de la medida.

Empoderamiento de los trabajadores colombianos

La cartilla pedagógica expone situaciones reales sobre contratos, jornadas, licencias, acoso y nuevas formas de empleo. El objetivo es entregar a la ciudadanía respuestas prácticas y facilitar la comprensión de las nuevas disposiciones legales tras la reforma.

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El enfoque es pedagógico y democratizador. El director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), Jorge Iván Bula, apuntó que “traducir la reforma laboral al lenguaje cotidiano significa acercar el Estado a la ciudadanía y permitir que las personas se apropien de sus derechos”. Añadió que la cartilla no sólo explica la ley, sino que busca empoderar a los trabajadores para que hagan valer sus derechos a diario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, sancionó la Reforma Laboral como ley de la República en junio de 2025- crédito cortesía Presidencia de la República de Colombia

Tanto trabajadores informales como formales encontrarán en este material una herramienta para apropiarse socialmente de sus derechos laborales. El vínculo directo entre ley y vida cotidiana es el eje de la estrategia, según sus impulsores.

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Hacia una cultura de derechos laborales

El Ministerio del Trabajo y la Esap anunciaron la distribución intensiva de la cartilla en todo el país. Se capacitarán multiplicadores y promotores para llevar el mensaje a regiones apartadas, colectivos vulnerables, jóvenes y quienes laboran en plataformas digitales, con el objetivo de fomentar una cultura laboral basada en el conocimiento de derechos y la equidad.

Al respecto, el Ministerio del Trabajo recordó que el acceso a la información es la vía para ejercer derechos consagrados en la Ley 2466 de 2025. Este esfuerzo busca que la comprensión de la norma se traduzca en su aplicación práctica.

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De esta manera, precisó que el reto es convertir el trabajo digno en un derecho tangible y ejercido. Y finalizó la cartera al anotar que la transformación empieza con el conocimiento y apunta a consolidar un cambio en la cultura laboral nacional.

ABC de la Reforma Laboral

Con exactitud, la cartilla “Tu trabajo, tus derechos: ABC de la Reforma Laboral” explica que la norma introdujo una transformación profunda en el mundo del trabajo, con un enfoque en la dignidad, la estabilidad y la formalización del empleo. Esta reforma, según el Gobierno Petro, fue el resultado de una consulta popular y de la movilización de diversos sectores sociales, incluyendo jóvenes, aprendices y trabajadores organizados.

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Entre los puntos centrales se destacan:

Priorización del contrato laboral a término indefinido

Según el documento oficial del Ministerio del Trabajo, los contratos a término fijo o por obra ahora tienen una duración máxima de cuatro años. “Si se supera este plazo, el vínculo se convierte en indefinido de forma automática. Esta medida busca fortalecer la estabilidad laboral y evitar la rotación constante de contratos temporales que, en el pasado, facilitaban despidos con bajo costo indemnizatorio”, explica.

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Reducción de la jornada laboral

El límite semanal pasó a 42 horas, distribuidas en hasta seis días, con un máximo de dos horas extras diarias y doce semanales. El pago de horas extraordinarias, nocturnas, dominicales y festivos se incrementó al 100% sobre el valor ordinario, lo que representa un avance frente a la legislación anterior.

Además, “la reforma amplió las licencias remuneradas obligatorias para situaciones como calamidad doméstica, citas médicas, participación en actividades escolares de hijos o uso de la bicicleta como transporte”.

Eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en los espacios laborales

La ley estableció mecanismos de prevención y atención, junto con protocolos y comités. Se protege a todas las personas, sin importar la modalidad de contratación, y se prohíbe la discriminación por género, orientación sexual, raza, edad, condición de discapacidad, nacionalidad o creencias.

Plataformas digitales

La reforma reconoce los derechos de los repartidores y otros trabajadores digitales, obligando a las empresas a informar las condiciones de vinculación y a garantizar la seguridad social, incluso cuando la relación sea independiente. En estos casos, las empresas deben asumir el 60% de los aportes a salud y pensión, y el 100% de los riesgos laborales.

Formalización laboral

Apunta a sectores históricamente desprotegidos, como el trabajo doméstico, agrícola, artístico, periodístico, deportivo, migrante y de comunidades indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas deben contar con contrato escrito, salario mínimo vital y acceso a la seguridad social, incluso en jornadas parciales.

Programas de empleo

Promueve programas como Crea Empleo, Primer Empleo y Último Empleo, dirigidos a jóvenes, mujeres y personas mayores, así como incentivos financieros para empresas que generen nuevos puestos de trabajo. Además, se fomenta la certificación de saberes ancestrales y la inclusión laboral de personas privadas de la libertad.

Contratos de aprendizaje y prácticas laborales

El Decreto 0223 de 2026 unificó las normas y estableció pagos mínimos y afiliación a seguridad social para aprendices, además de reconocer sus derechos colectivos en la fase práctica. Las empresas con más de quince empleados están obligadas a vincular aprendices y pueden optar por monetizar la cuota correspondiente.

Fortalecimiento de la libertad sindical

Es otro eje relevante. La ley garantiza la representación paritaria en las juntas directivas de los sindicatos y reconoce el derecho de asociación para asalariados, contratistas, independientes y aprendices, entre otros.