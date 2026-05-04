México

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aplaza decisión sobre Rocha Moya y espera a investigación de la FGR

Carolina Rangel señala que no actuará sin pruebas y que será la Fiscalía quien determine si procede una sanción partidista

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Morena esperará el avance de la FGR antes de definir cualquier acción interna contra Rubén Rocha Moya.
Morena esperará el avance de la FGR antes de definir cualquier acción interna contra Rubén Rocha Moya.

La secretaria general de Morena, Carolina Rangel, informó que el partido esperará los resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de determinar si la Comisión de Honestidad y Justicia inicia un proceso interno contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Señaló que la postura del partido es no encubrir a ningún militante, pero actuar únicamente con base en resoluciones oficiales.

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Morena fija postura: primero resultados de la FGR

Rangel explicó que las investigaciones deben desarrollarse en el ámbito institucional antes de que el partido tome decisiones.

Precisó que, en caso de que la FGR determine responsabilidades, la Comisión de Honestidad y Justicia evaluará la apertura de un procedimiento interno.

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Subrayó que Morena no intervendrá anticipadamente ni emitirá sanciones sin sustento legal, al tiempo que reiteró que el partido mantiene su compromiso de no proteger a ningún integrante involucrado en posibles irregularidades.

La dirigencia de Morena reiteró que actuará con base en pruebas y resoluciones institucionales.
La dirigencia de Morena reiteró que actuará con base en pruebas y resoluciones institucionales.

Reconocen decisión de Rocha de solicitar licencia

La dirigente también se refirió a la decisión de Rocha Moya de separarse temporalmente del cargo, lo que implica la pérdida del fuero constitucional. Consideró que esta acción permite que las autoridades realicen las indagatorias correspondientes sin obstáculos legales.

Indicó que el gobernador con licencia ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones y permanecer en el país para atender los señalamientos.

Morena insiste en respeto a procesos legales y soberanía

En su posicionamiento, Rangel enfatizó que las investigaciones deben seguir los cauces institucionales en México. Cuestionó que pronunciamientos o publicaciones de actores extranjeros puedan influir en el desarrollo de los procesos judiciales.

En ese sentido, retomó declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la importancia de respetar la soberanía nacional y los procedimientos legales establecidos.

FGR mantiene investigación en etapa inicial

Actualmente, la FGR realiza indagatorias derivadas de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a Rocha Moya con presuntas actividades ilícitas.

La investigación de la Fiscalía General de la República será clave para definir el rumbo del caso contra Rubén Rocha Moya.
La investigación de la Fiscalía General de la República será clave para definir el rumbo del caso contra Rubén Rocha Moya.

No obstante, autoridades mexicanas han señalado que, hasta ahora, no se han presentado pruebas suficientes que sustenten acciones inmediatas como una detención o solicitud de extradición.

La Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha solicitado información adicional a las autoridades estadounidenses para integrar la investigación conforme a derecho.

Señalamientos contra Rubén Rocha Moya

Entre las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses se encuentran:

  • Presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”
  • Supuesta facilitación del tráfico de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetamina
  • Posible colusión con grupos del crimen organizado
  • Señalamientos relacionados con posesión de armas
  • Presunta participación en redes de operación ilícita

El propio Rocha Moya ha rechazado estos señalamientos y ha sostenido que se trata de acusaciones sin fundamento.

Caso Rocha y estrategia de Morena rumbo a 2027

El caso ocurre en un contexto político relevante para Morena, de cara a los procesos electorales de 2027.

Morena mantiene una estrategia basada en esperar resoluciones de la Fiscalía General de la República antes de tomar decisiones internas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Morena mantiene una estrategia basada en esperar resoluciones de la Fiscalía General de la República antes de tomar decisiones internas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La dirigencia ha reiterado que cualquier investigación debe resolverse con base en pruebas y responsabilidades individuales, evitando generalizaciones que afecten al partido.

En este marco, Rangel señaló que Morena buscará mantener una imagen institucional basada en la legalidad y la rendición de cuentas, con el objetivo de llegar a las próximas elecciones con una estructura fortalecida y sin señalamientos pendientes.

La evolución del caso de Rubén Rocha Moya dependerá de los avances de la FGR y de la información que aporten las autoridades internacionales, elementos que también serán determinantes para la postura que adopte el partido en el ámbito interno.

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