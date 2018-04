Luego siguió: "Me enseñaste que amar es algo muy valioso y que no cualquiera puede hacerlo, me enseñaste que el respeto es sagrado, el amor es incondicional y que siempre se puede seguir adelante. Que la vida se transita aunque te caigas y te levantes mil veces. Lealtad Villafañe: agradezco tenerte, agradezco haber vivido tantas cosas sabiendo que estaban tus brazos para abrazarme y consolarme".